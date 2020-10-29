Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısında görünce renk değiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a küstah sözler sarf ederek 'dayılık' taslamaya kalktı.
Ankara'da, bir spor merkezinin açılışında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını hedef almaya kalktı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler sarf ederek “Boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. 'Eşimle değil benimle konuş' diyor. Ben seninle zaten konuşmaya hazırım. Dünyaya meydan okuyorsan bir de bana meydan oku. Seninle konuşuyorum cesaretin varsa gel.” şeklinde iddialarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun ilginç çıkışının ardından akıllara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaştığı anlardaki görüntüleri geldi.
Erdoğan'ı karşısında görünce renk değiştirip buz kesen Kılıçdaroğlu'nun 'dayılık' taslaması ise sosyal medyada alay konusu oldu.
İşte Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısındaki o görüntüleri: