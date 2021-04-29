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Gündem Erdoğan'a aslan kesilen Akşener HDP'yi duyunca cıvıklaştı
Gündem

Erdoğan'a aslan kesilen Akşener HDP'yi duyunca cıvıklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermediği gerekçesiyle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine HDP sorusu sorulunca "Bu konu artık cıvık cıvık hale geldi" diyerek geçiştirdi. Akşener’in sözlerinin devamında ise, "Türkiye’nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere" diyerek zorla da HDP’yi eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:57:00 -
Erdoğan'a aslan kesilen Akşener HDP'yi duyunca cıvıklaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na düzenlediği ziyaretin ardından kameraların karşısına geçti. ABD Başkanı Biden'ın skandal açıklamaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Akşener, HDP’nin sözde soykırım mesajı hakkındaki soruyu ise geçiştirdi.

"Cıvık cıvık hale geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Soykırım' açıklamasına tepki göstermediği iddiasıyla hedef alan Akşener, HDP’nin sözde soykırım mesajı sorusu karşında "Bu konu artık cıvık cıvık hale geldi" dedi. Akşener, sözlerinin devamında "Türkiye’nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Lanet olsun bunu diyenlere" diyerek zorla da olsa HDP’yi eleştirdi.

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