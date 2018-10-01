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Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç'ı kabul etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:42
Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı  gerçekleştirildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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