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Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç'ı kabul etti.
01 Ekim 2018 Pazartesi 21:42
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:42
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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