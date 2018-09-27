0553 313 94 23

Erdoğan, Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yahudi kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:25
Erdoğan, Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New  York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Yahudi kuruluşların  temsilcilerini kabul etti.

Görüşmede Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye  Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti  Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Cevdet Yılmaz ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:25
  1. erdoğan
  2. yahudi temsilcileri
  3. görüşme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?
    1. MSB sözleşmeli er alımı başvurusu..
    2. AK Parti’den af teklifine 4 çekince
    3. ABD 650 TIR silahı bakın kime teslim..
    4. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    5. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    6. En düşük memur maaşı 3482 TL’ye..
    7. Borcu olanlar dikkat! Sevindiren..
    8. İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti?
    9. Trump'tan faiz yorumu: Mutlu değilim
    10. Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı..
    11. Emeklilikte yaşa takılanların..
    12. Meteoroloji açıkladı: Marmara'da..
    13. Misyoner kılığında istihbarat çalışması
    14. Emniyet kayıp kızlar için alarma geçti!
    15. Amerika'dan Türkiye itirafı!..
    16. Dolar ve euroda son durum ne?
    17. Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla..
    18. Skripal krizinde yeni iddia!
    19. Dolar kuru kaç TL?
    20. Erdoğan, Ukrayna ve Avusturyalı..
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?