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Erdoğan vekilleri uyardı: Kimse ben yoksam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilleri uyararak, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:44
Erdoğan vekilleri uyardı: Kimse ben yoksam...

Erken seçim kararı sonrası bu sabah Genel Merkez'de Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleriyle toplantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekilleri uyardı. Erdoğan, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışmaya başlasın." dedi.

"KİMSE BEN YOKSAM AK PARTİ YOK DEMESİN"

Toplantı sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 24 Haziran'da seçime gidildiğini dair bilgiler verdi. Vekillere seslenen Erdoğan, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışmaya başlasın" dedi.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:44
  1. AK Parti
  2. Cumhurbaşkanı

YORUM YAZ

  • sinansinan1 sa önce
    şu elazığ belediye başkanına da bi baksaydı
  • Murat Murat 2 sa önce
    Fetöcü seni, Cumhurbaşkanımızın daha çok işi var. Ama sensiz bu ülke daha güzel olur.
  • MilletMillet3 sa önce
    Reisim doğru yoldan devam
  • erdoganerdogan3 sa önce
    sen kendinde ben yoksam ben gidersem türkiye yok olur batardiye hiç düşünme....
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