Erdoğan vekilleri uyardı: Kimse ben yoksam...

Erken seçim kararı sonrası bu sabah Genel Merkez'de Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekilleriyle toplantı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekilleri uyardı. Erdoğan, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışmaya başlasın." dedi.

"KİMSE BEN YOKSAM AK PARTİ YOK DEMESİN"

Toplantı sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 24 Haziran'da seçime gidildiğini dair bilgiler verdi. Vekillere seslenen Erdoğan, "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin, herkes çalışmaya başlasın" dedi.



Kaynak: TRT Haber