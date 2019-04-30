Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus mevkidaşı Putin ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede Libya ve Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede Libya ve Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı.

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