Erdoğan ve Putin arasında baş döndüren trafik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Johannesburg'ta ikili temaslarda bulunacak.

Bu kapsamda Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi dolayısıyla baş başa görüşecek. Böylece iki lider, bu yıl ikinci kez "yüz yüze" bir araya gelmiş olacak.

Bu yıl Başkan Erdoğan ile Putin, başta "Suriye" olmak üzere bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda 16 kez telefonda görüştü.

İki defa birbirine taziye telgrafı gönderen Erdoğan ve Putin, 3-4 Nisan'da ise Türkiye'de bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN KONUSU "SURİYE" OLACAK

Resmi ziyaret için 3 Nisan Salı günü Türkiye'ye gelen Putin, Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Bu ziyarette Erdoğan ile Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı, ardından "Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı"na başkanlık etti.

İki lider, 4 Nisan Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan "Suriye" konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve Putin'in ikinci baş başa görüşmesi ise bugün Johannesburg'taki BRICS Zirvesi kapsamında olacak. Görüşmenin ana gündem konusu ise "Suriye" olacak.

Öte yandan görüşmede Astana süreci kapsamında yapılacak "Tahran Zirvesi"ne ilişkin konuların da ele alınması planlanıyor.

"TEMİNAT ALTINA ALALIM İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Johannesburg'a hareketinden önce yaptığı basın toplantısında Putin ile görüşmesinde Suriye meselesini konuşacaklarını aktarmıştı.

Erdoğan, "Şu anda Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El-Bab'dır. Bunlar belli bir yere oturdu, 4 bin kilometrekarelik alan tamamıyla kontrolümüzün altında." ifadesini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, bazı görüşmeler ve anlaşmaları Münbiç konusunda da yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrar ele alacağız. Burada Dara konusu var ki en sıkıntılı olaylardan bir tanesi. İdlib konusu var, tekrar ele alacağız. Çünkü buralarda her an her şey olabiliyor. Biz de istiyoruz ki Suriye halkı artık saldırılardan, özellikle de bölgedeki bazı örgütlerin acımasız saldırılarından da korunma altına alınmış olsun. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına alalım istiyoruz."