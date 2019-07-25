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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay

Anayasa Mahkemesi yemin töreninde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşırken başka yerlere bakmaları dikkat çekti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:27
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni, bu sabah düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

İkisi de gözlerini kaçırdı

Daha önce AYM'deki törenlerde ve cenazelerde karşılaştıklarında tokalaşırken çekilen fotoğrafları gündem olan iki lider, bir kez daha karşı karşıya geldi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, tokalaşma esnasında gözlerini kaçırarak başka yerlere bakmaları dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:27
  1. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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