Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
Anayasa Mahkemesi yemin töreninde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşırken başka yerlere bakmaları dikkat çekti.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:27
Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreni, bu sabah düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
İkisi de gözlerini kaçırdı
Daha önce AYM'deki törenlerde ve cenazelerde karşılaştıklarında tokalaşırken çekilen fotoğrafları gündem olan iki lider, bir kez daha karşı karşıya geldi.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, tokalaşma esnasında gözlerini kaçırarak başka yerlere bakmaları dikkat çekti.
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