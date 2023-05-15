Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş "diyalog"

Türkiye'de halk, 14 Mayıs'ta sandığa giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için tercihlerini ortaya koydu.

Oyların büyük bölümü sayılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,42 ile sandıktan yine birinci çıktı.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,95 olarak kayıtlara geçti.

Yarışı önde götüren Erdoğan, kurgusal bir videoda Kılıçdaroğlu ile diyalog kurarken görüntülendi.

Kurgulanan videoya göre Erdoğan, çalan telefonunu "Alo, kiminle görüşüyorum?" diyerek açıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu ise seçim kampanyasıyla özdeşleşen "Ben Kemal, geliyorum." söylemiyle karşılık veriyor. Bunun üzerine Erdoğan ise "Ya git yat aşağı ya." diyor.

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu video, binlerce beğeni, yorum ve paylaşım aldı.