Erdoğan ve Biden görüşmesi sona erdi: Yeni süreç başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı kritik görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan toplantı sonrası alandan MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte aynı araçla ayrıldı.

Erdoğan görüşme öncesi yaptığı kısa konuşmada "Önceki görüşmelerimiz ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı salonunda şu sözleri sarf etti:

'Yeni bir süreç başlatıyoruz'

"Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. "

İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

İletişim Başkanlığı, NATO Liderler Zirvesinde bir araya gelen Erdoğan ve Biden'ın görüşmesinin detaylarını paylaştı. "Siyasi, ekonomik, ticari ilişkiler, güvenlik alanında işbirliği imkanları ve bölgesel konular ele alındı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar eşlik etti

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.

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