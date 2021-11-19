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Gündem Erdoğan ve Bahçeli'nin pozu Yunanistan'ı rahatsız etti
Gündem

Erdoğan ve Bahçeli'nin pozu Yunanistan'ı rahatsız etti

Başkan Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Yunanistan'ı fena halde rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:06:00 -
Erdoğan ve Bahçeli'nin pozu Yunanistan'ı rahatsız etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi.

İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Erdoğan'a hediye etti.

"Türk Dünyası Haritası" Yunanistan'ı rahatsız ederken, Yunan Greek City Times adlı haber sitesi iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Haberde "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yer aldı.

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