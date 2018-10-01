Erdoğan ve Bahçeli Meclis'te görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de görüştüğü öğrenildi. İkiliyi TBMM Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor.

Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun programını gerekçe göstererek davete katılmadığı ifade edildi. Davete ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Ahad Andican'ın da katıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli'nin katıldığı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde itttifak konusunu baş başa görüşeceğiz"dedi.

Devlet Bahçeli'nin Meclis kapısına kadar Erdoğan'ın yanında yürüdüğü görüldü.