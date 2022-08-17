Erdoğan ve arkadaşlarına algı operasyonu... Laikçilerin sözde mizahı da kendileri gibi

Milletin gönlünde taht kurarak 22 yıldır tek başına iktidar olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, laikçi yasakçı kesimlerin hedefi olmaya devam ediyor.

Erdoğan, ve arkadaşları son olarak video paylaşım sitesi Youtube’da Yusuf Kayaalp isimli Youtube kanalında hedef hedefe konuldu.

Erdoğan ve arkadaşlarına yönelik sözde bir mizah videosu yayınlayan kanal, Başkan Erdoğan ve arkadaşlarının AK Parti’yi kurma sürecine değinirken, yalanlarla dolu algı operasyonlarına imza attı. Erdoğan, merhum Necmettin Erbakan karşıtı gibi gösterilirken, ikili arasında çirkin diyaloglara yer verildi.

Erdoğan ayrılmadı, parti kapatıldı

Öte yandan algı dolu sözde mizah videosunda Erdoğan’ın Fazilet Partisi’nden ayrıldığı iddia edildi. Fazilet Partisi, başörtüsü zulmüne karşı çıktığı için ‘Laikliğe karşı eylemlerin odağı’ gibi bahanelerle laikçilerin dayatmasıyla kapatılırken, sözde mizah vidosunda Erdoğan ve arkadaşlarının partiden ayrıldığı algısı pompalandı.

Sözde mizah videosu "Bunların mizahı da yalan ve algılarla dolu" yorumlarına sebep olurken, söz konusu youtuberın yalanlarına yine laikçi sol medya sahip çıktı.