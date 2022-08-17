  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan ve arkadaşlarına algı operasyonu... Laikçilerin sözde mizahı da kendileri gibi
Gündem

Erdoğan ve arkadaşlarına algı operasyonu... Laikçilerin sözde mizahı da kendileri gibi

Video paylaşım sitesi Youtube’da Yusuf Kayaalp isimli Youtube kanalında yayınlanan videoda Başkan Recep Tayip Erdoğan ve arkadaşları hakkında çirkin bir algı operasyonu yürütüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 15:31:00 -
Erdoğan ve arkadaşlarına algı operasyonu... Laikçilerin sözde mizahı da kendileri gibi

Milletin gönlünde taht kurarak 22 yıldır tek başına iktidar olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, laikçi yasakçı kesimlerin hedefi olmaya devam ediyor.

Erdoğan, ve arkadaşları son olarak video paylaşım sitesi Youtube’da Yusuf Kayaalp isimli Youtube kanalında hedef hedefe konuldu.

Erdoğan ve arkadaşlarına yönelik sözde bir mizah videosu yayınlayan kanal, Başkan Erdoğan ve arkadaşlarının AK Parti’yi kurma sürecine değinirken, yalanlarla dolu algı operasyonlarına imza attı. Erdoğan, merhum Necmettin Erbakan karşıtı gibi gösterilirken, ikili arasında çirkin diyaloglara yer verildi.

Erdoğan ayrılmadı, parti kapatıldı

Öte yandan algı dolu sözde mizah videosunda Erdoğan’ın Fazilet Partisi’nden ayrıldığı iddia edildi. Fazilet Partisi, başörtüsü zulmüne karşı çıktığı için ‘Laikliğe karşı eylemlerin odağı’ gibi bahanelerle laikçilerin dayatmasıyla kapatılırken, sözde mizah vidosunda Erdoğan ve arkadaşlarının partiden ayrıldığı algısı pompalandı.

Sözde mizah videosu "Bunların mizahı da yalan ve algılarla dolu" yorumlarına sebep olurken, söz konusu youtuberın yalanlarına yine laikçi sol medya sahip çıktı.

24
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

BİTMEDİ GİTTİ BU AHMAKLARIN ALGI OPERASYONU SADECE KENDİLERİNİ KANDIRIYORLAR.

secacettin

evet oyle, Soros ile bir olup satmadinizmi Hocayi? para ugruna menfaat ugruna hersey beklenir sizde.  
TÜM YORUMLARA GİT ( 24 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23