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Siyaset Erdoğan ve Aliyev’in bu videosu paylaşım rekoru kırıyor!
Siyaset

Erdoğan ve Aliyev’in bu videosu paylaşım rekoru kırıyor!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in samimi pozlar verdiği videosu paylaşım rekorları kırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:29:00 - 2020-09-28 18:40:41

Ermenistan’ın hain saldırılarına karşı Azerbaycan’ın yanında yer alan Türkiye, kardeş ülkeye her alanda desteğini devam ettiriyor. Sosyal medyada Azerbaycan’a karşı yüzbinlerce destek mesajı atıldı.

Yeniden paylaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in geçmiş dönemlerdeki bir videosu yeniden paylaşım rekorları kırdı.

Videoda Azeri bir muhabirin uzattığı mikrofona konuşan Erdoğan ve Aliyev’in samimi halleri iki ülke arasındaki kardeşliğin ne kadar güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

"Önce gardaşımdan iste"

Azeri muhabirin görüşünü almak istediği Cumhurbaşkanı Erdoğan “Önce gardaşımdan iste” diyor. Erdoğan’a ‘gardaşım’ diye hitap eden Aliyev de Türkiye’yi öven açıklamalarda bulunarak birlik ve beraberlik mesajları veriyor.

Söz konusu video, sosyal medyada platformlarında çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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