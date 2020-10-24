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Gündem Erdoğan ve Aliyev zaferin simgesi oldu
Gündem

Erdoğan ve Aliyev zaferin simgesi oldu

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgalci Ermeni güçlerini bozguna uğratarak topraklarını işgalden kurtarmaya devam ederken, Azerbaycanlı gazeteci yazarlar da savaşa ilişkin görüşlerini Akit ile paylaştılar...

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:03:00 -
Erdoğan ve Aliyev zaferin simgesi oldu

Dünya Azerbaycanlıları Yazarlar ve Medya Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Kebuter Hakverdi, şunları dile getirdi: “Tüm Türkler Karabağ bölgesinde şanlı Azerbaycan ordusunun peş peşe kazandığı zaferlerden dolayı öyle bir gurur yaşıyor ki, sözle anlatmak mümkün değil. Erdoğan ve Sayın Aliyev’in resimleri, canım Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bu zaferin simgesine dönüştü. Şimdi nereye bakarsanız Azerbaycan’ın her köyünde, kasabasında, şehrinde bu bayraklar beraberce dalgalanıyor. Kardeşim 1. Karabağ Savaşında şehit oldu. Anne babam şimdi de diğer kardeşimi savaşa yolladılar. İnşallah kardeşim abimin intikamını alır. Millet bu savaşta bir bütün oldu. Türkiye’de de her sokakta bayraklarımızı görmek mümkün. Bu birlik ve beraberlik bizi daha da ileriye götürecektir.”

İnsanlığa saldırı

Gazeteci Ali Zülfikaroğlu da, şunları ifade etti: “Sivil saldırılar sadece Azerbaycan’a değil, tüm insanlığa karşı uygulanan terör olayı olarak bilinmesi gerekmektedir. Bu tür vahşiliklerin sürdürülmemesi, dünyanın diğer yerlerinde de benzeri durumların yaşanmaması için uluslararası kamuoyu sessiz kalmamalı. Erivan sürekli saldırgan tutum sergileyerek barış müzakerelerini ihlal etti. BM’nin 822, 853, 874, 884 nolu kararlarına göre, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını hiçbir şart koşmaksızın terk etmek zorundadır. Ama Ermenistan bu kararları hiçe sayarak işgali sürdürüyor. Barış görüşmelerinin netice vermediğini ve Ermenistan’ın sivil halka karşı terörü sürdürdüğünü gören Azerbaycan, cephede Ermenistan silahlı birliklerinin saldırılarını engellemeye ve kendi öz topraklarının işgalden kurtarma operasyonlarına başladı. Fakat Ermenistan yine sivil halkı hedef haline getiriyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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