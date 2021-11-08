Erdoğan uyarmıştı, Macron tersini yaptı! Resmen doğrulandı

İtalya'daki G20 Zirvesi sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Libya Konferansı konusunda şu sözlerle uyarmıştı:

"Macron ile olan görüşmemizde 5-6 ana başlık vardı. Bunların merkezinde tabi Libya vardı. Libya ile ilgili Berlin Konferansının bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki 'Berlin'de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi. Bunların katılacağı bir Paris Konferansına biz katılamayız.' Durdu ve 'Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek' dedi. Ben de 'Şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız' dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat tabi bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."

Anastasıadıs'e davet gönderildiği doğrulandı

Rum basınının önde gelen gazetesi Politis, "Erdoğan'ı Görmezden Geldi ve Kıbrıs'ı Davet Etti" başlıklı haberinde, "Türkiye'nin konuyla ilgili itirazları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in konferansa katılması durumunda, ülkesinin konferansta yer almayacağına dair tehditlerine rağmen, Güney Kıbrıs Libya konferansına katılmak için Fransız hükümetinden resmi davet aldı" ifadelerini kullandı. Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos da gazeteye yaptığı açıklamada, bu durumu doğrulayarak, "Güney Kıbrıs konferans için davet aldı" dedi.

Diğer bir önemli Rum gazetesi Fileleftheros ise "Başkan ve Dışişleri Bakanı Paris'e Gidiyor" başlıklı haberinde, Rum kesiminin konferansa katılacağını yazdı. Gazetenin sorusuna yanıt veren Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Pelekanos, Güney Kıbrıs'ın Paris'te olacağını söyledi.