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Gündem Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında ne diyecek?
Gündem

Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında ne diyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleneceğini söyledi. Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş ne zaman? Ulusa-Millete Sesleniş saat kaçta, hangi gün yapılacak? soruları merak kazandı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:01:00 -
Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında ne diyecek?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü ulusa sesleniş konuşması yapacağını söyledi.

Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşmasında ne diyecek?

Yeni müjdeler vereceğini ifade eden Erdoğan, "Şimdi buradan sesleniyorum. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. İnşallah size birçok güzellikleri takdim edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı. Sondaj çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez' dedi.

Ulusa sesleniş konuşması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş programının yapılacağı günü açıkladı. Millete Sesleniş programı çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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