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Erdoğan, Ukrayna ve Avusturyalı mevkidaşları ile görüştü

Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı Bellen ve Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile görüştü.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:31
Erdoğan, Ukrayna ve Avusturyalı mevkidaşları ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı Alexander Van der Bellen ile New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Petro Poroşenko ile görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Petro Poroşenko ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile bir araya geldi.

Erdoğan, doğum günü dolayısıyla Poros¸enko'ya el yapımı bir vazo hediye etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:31
  1. Van
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Avusturya

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