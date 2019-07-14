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Erdoğan: Türkiye'yi cezalandırmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Türkiye'nin 4,5 milyona yakın mülteciye ev sahipliğini yaptığı belirten Erdoğan, "Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekiyor. Türkiye, bölgesini istikrara kavuşturma çabaları sebebiyle takdir edilmek yerine cezalandırılmaya çalışılıyor" dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:51
Erdoğan: Türkiye'yi cezalandırmaya çalışıyorlar

CumhurbaşkanıErdoğan, Vahdettin Köşkü'nde gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle bir araya geldi.

3 saat süren toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çabalarının takdir edilmesi gerekirken, cezalandırılmaya çalışıldığının altını çizdi.

Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmeli

Suriye başta olmak üzere bölgedeki çatışmalar ve krizlerden kaçan 4,5 milyona yakın insanın Türkiye'de sükunetle barındırılıyor olmasının dahi başlı başına bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Aslında Türkiye'ye tamamen kendi fedakarlığı ile yürüttüğü bu sığınmacı politikası sebebiyle Nobel Barış Ödülü verilmesi gerekir. Biz bu gayretleri, herhangi bir karşılık beklediğimiz için değil sadece insanlığımız ve kültürümüz gereği ortaya koyduk, aynı şekilde devam edeceğiz. Bu 4,5 milyon, 5 milyonu buluyor. Dünyada bunun bir başka örneği yok. 'Nobel' dediğiniz zaman 'adalet' diyorlar. Türkiye'den başka bunu dünyada yapan bir başka ülke var mı? Yok. Peki niçin bu konu ele alınmıyor veya niçin değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Bu gayretleri herhangi bir karşılık beklediğimiz için değil sadece kültürümüzün de gereği bu adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye takdir edilmek yerine cezalandırılmaya çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesini istikrara ve güvenliğe kavuşturma çabaları sebebiyle takdir edilmek yerine cezalandırılmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mesela, Suriye krizinin çözümü için G20 Antalya Zirvesi'nde tüm liderlere bir teklifim oldu. Dedim ki 'Gelin, Suriye sınırlarımız boyunca, bir güvenli bölge oluşturalım.' Bu bölgeyi teröristlerden tamamen arındırarak ülkemize ve diğer yerlere sığınan Suriyelilerin hayatlarını sürdürebilecekleri bir yer haline getirmeyi G20 liderlerine teklif ettim. Hatta bu amaçla güvenli bölgede Suriye halkının hayat biçimine uygun yeni yerleşim alanlarının inşa edilmesi, ekonomik kalkınmaya yönelik adımlar atılması gibi detayları da gündeme getirdim. Prensipte herkes bu işe olumlu baktığını söyledi ama maalesef istisnasız hiç bir Batılı lider, bu doğrultuda somut herhangi bir adım atmaya yanaşmadı. Bu arada Suriye topraklarından Türkiye'ye yönelik terör tehdidi giderek tırmandı. Sınır şehirlerimize sürekli bombalar, mermiler, roketler düşmeye başladı. Vatandaşlarımızdan ve güvenlik görevlilerimizden hayatlarını kaybedenler, yaralananlar oldu. Büyükşehirlerimizde patlayan bombalar huzurumuzu kaçırdı."

NATO'ya en büyük desteği veren ülkelerden olan Türkiye'nin bu tehdit karşısında güvenliği için arayışlara girdiğini belirten Erdoğan, kimi NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye geçici olarak hava savunma sistemleri gönderdiğini hatırlattı. 

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:51
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