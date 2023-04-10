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Medya 'Erdoğan Türkiye'yi altınla kaplasa da övemeyecekler!'
Medya

'Erdoğan Türkiye'yi altınla kaplasa da övemeyecekler!'

Yeniakit Publisher
2023-04-10 20:09:00 - 2023-04-10 20:12:25

Haber Seyret isimli sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye hizmetleri anlatılırken, muhalif medyanın kirli yüzü ortaya koyuldu.

Türkiye 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçime hazırlanırken, muhalif medya yalanlarıyla AK Parti iktidarını hedef almayı sürdürüyor.

Haber Seyret isimli kanalda, iktidarın 20 yıldır Türkiye'de yaptığı icraatleri özetlendi.

Yayında muhalif medyanın iktidara yönelik yalan haberlerine dikkat çekilirken, genç seçmene şu uyarı yapıldı:

Sevgili muhalif kardeşim, Erdoğan Türkiye'yi altınla kaplasa dahi, senin takip ettiğin o medya, sosyal medya onu asla övmeyecek. Çünkü onlar Erdoğan düşmanlığından para kazanıyor.

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