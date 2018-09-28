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Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hep kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yatırım yapanın  bugüne kadar hep kazandığını ve kazanmaya devam edeceğini belirtti.

28 Eylül 2018 Cuma 21:47
Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan hep kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’deki  temasları kapsamında, Almanya’nın en büyük şirketleri ve bankalarının üst düzey  yöneticilerini kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şirket  yöneticilerinin, Türk ekonomisine ilişkin sorularına yanıtladı.

Türkiye’ye yatırım yapanların bugüne kadar hep kazandığının altını  çizen Başkan Erdoğan, bundan sonra da uluslararası yatırımcıların kazanmaya devam  edeceğini belirtti.

Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri ise Türkiye’de yatırım  planlarına ilişkin bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu yatırımlar için destek istedi.

Görüşmede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric  Schweitzer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Alman-Türk  Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus C. Slevogt da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile  kahvaltıda bir araya gelecek ve Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve  Suriye konusunda görüşmeler yapacak.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 21:47
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Berlin

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