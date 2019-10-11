Erdoğan, ‘Türkiye işgalci’ diyenlere ağzının payını verdi! Bölgedeki tek meşru güç Türkiye

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan’a tepki gösteren Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın kararlılığının bir kez daha altını çizdi. Erdoğan Türkiye’yi eleştirenlere “Bölgedeki tek meşru güç Türkiye’dir” cevabını verdi.

“Kapıları açarız!”

Mücadelenin terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim derdimiz Suriye’yi işgale kalkışan terör örgütleridir. Bizim Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Tamamen terör örgütleriyle sorunumuz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil terör örgütüyle şu anda mücadele ediyoruz. Türkiye belkide bu ülkedeki topraklarındaki tek meşru güç. Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. Neymiş ikinci taksidi göndermeyeceklermiş. Biz zaten sizden bir şey alarak hareket etmedik. 40 milyar dolar harcadık. Bir o kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz bize hiçbir zaman samimi olmadınız 1963’ten beri oyaladınız. AB’ye aldık alacağız diye oyaladınız siz dürüst değilsiniz. Hayatınız yalan üzerine kurulmuş. İstediğiniz kadar saldırın biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Suudi Arabistan’a laf düşmez”

Suriye’nin birliği için mücadele verildiğini ve bu konuda Suudi Arabistan’ın laf söylemeye hakkının olmadığını ifade eden Erdoğan, “Bunlar sadece laf üretiyor biz ise iş üretiyoruz. DEAŞ’a, PKK’ya ve PYD’ye karşı bu duruşumuzu sürdüreceğiz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kim getirdi? On binlerce insan Yemen’de ölmedi mi? Siz önce bunun hesabını verin. Suriye’nin birliği için verdiğimiz bu mücadelede siz bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız. Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın. Zira yüzde 52 oy ile seçilmiş olan bir Mursi’yi mahkemede çırpınarak hayatını kaybetmesine sen sebep oldun. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış bu harekatı kınamış. Kınasan ne yazar kınamasan ne yazar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Rejim 8-9 yıl önceki rejim olsaydı belki bugün bu işler daha kolay olacaktı” dedi.

“Çocuk katili sizsiniz”

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı saatten itibaren kaçan ve teslim olan teröristlerin dışında 109 teröristin öldürüldüğünü söyleyen Erdoğan, “Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları yalan yanlış bir sürü haber devreye sokmak istedi. Harekatımız şu anda devam ediyor. 109’un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var. Kara propaganda makinesine karşı gerekli tedbirleri aldık. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koydu. Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Biz öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz. Ama inşallah bu yılanların hepsinin başını en kısa sürede ezeceğiz hiç endişeniz olmasın. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için, Kürt kardeşlerimizin huzuru için bunu başaracağız. Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak bu sefer de onu yapacağız. Yani gittiğimiz yerlere huzur ve barışı götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Teröre eyvallah etmeyiz”

NATO ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sorunu çözme kararlılığımızı en başından beri anlatıyoruz. Bu mücadelenin altında güneyimizde bir terör örgütünün kurulmasını engellemek var. Biz buna çalışıyoruz. Buna fırsat veremeyiz. Aradan geçen uzunca bir zaman boyunca maalesef beklediğimiz adımlar atılmamış sadece ülkemizi oyalama taktiklerine başvurulmuştur. Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika... Biz Türkiye’yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5’inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO’ya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren ülke Türkiye’dir. Siz Türkiye’yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz” diye konuştu.

“Türkiye’nin toprakta gözü yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Planımız herkesin evine dönmesi. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz. Suriye’nin herkes için geri dönülebilir bir hale gelmesini temin etmiş olacağız. Türkiye’nin hiç kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Suriye Milli Ordusu’nun da böyle bir niyeti yoktur. Türkiye olarak bölge halkına en küçük bir taşkınlığa izin verilmeyeceğinin bilgisini veriyoruz” dedi.

İşte bunun için ‘one minute’ diyoruz

“Tarihi hakikatler şunu gösteriyor; bizim birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç kimsemiz yoktur” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Suriye, Irak, Filistin ve Kuzey Afrika'da daha önce Balkanlar ve Kafkaslar’da yaşananların bu hakikatin birer örneği olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "İşte bunun için her fırsatta tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, tüm mazlumlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyorum. İşte bunun için 'one minute' diyoruz. İşte bunun için 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz. İşte bunun için 'dünya beşten büyüktür' diyoruz. İşte bunun için 'herkes için adalet, herkes için refah, herkes için huzur' diyoruz. İşte bunun için hiçbir ayrım yapmadan 4 milyon Suriyeli muhaciri yıllardır topraklarımızda misafir ediyoruz. İşte bunun için Suriyeli kardeşlerimizin huzurla evlerine dönebilmeleri için bizzat sahaya iniyoruz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz sadece yaşatmak için, sadece barış ve huzur götürmek için gideriz. Bizim inancımız, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz bunu emrediyor. Şanlı tarihimiz bu duruşun örnekleriyle doludur.”

“Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan grup var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Kürt halkına karşı olduğu şeklindeki iddialara tepki göstererek, şunları söyledi:

“Utanmadan sıkılmadan şu ifadeyi kullanıyorlar, ‘Biz, Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Şu anda sadece Kobani’den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hâlâ bizim ülkemizde misafirimiz olarak yaşamaktadır. Önce bunu konuşalım. Hâlâ bizim ülkemizdeler. Bunu niye konuşmuyoruz? Amerika bunu görmez. Avrupa Birliği bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız? Hiç olmazsa kendi milletimiz bunu görsün. Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama göstereceğiz. Öyle veya böyle göstereceğiz. Terör örgütünün desteğiyle parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye seslenmek istiyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz, bulunduğunuz yerlerde sadece işgalle kalmadınız, bulunduğunuz yerlerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tüneller açmak suretiyle oralarda adeta sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Tabii artık oraları kaybettiniz. Şimdi, Türkiye’de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye’de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız. Oralarda da tünelleri artık bulamayacaksınız.”