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Aktüel

Erdoğan: "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da (Kovid-19 salgını) Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir."

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:25:47 -
Erdoğan: "Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da (Kovid-19 salgını) Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir."
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