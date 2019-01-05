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Erdoğan: Türkiye dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da fabrika açılışında konuştu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:17
Erdoğan: Türkiye dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.

Kendi şirketlerimize nasıl muamele ediyorsak, ülkemizin potansiyeline inanan uluslararası şirketlere de aynı şekilde muamele ediyoruz, edeceğiz.

Şahsımın ve hükümetimizin özel teşvikleri sayesinde yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 122 ülkede 372 milyar dolara ulaştı.

Güneydoğu terörden arındığında küresel, ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Göreceğiz bugünleri. O zaman terörün esamesi okunmayacak.

Ülkemiz, yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en liberal, en güvenli ülkelerden biridir.

Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi.

Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:17
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  2. Manisa
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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