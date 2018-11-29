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Erdoğan-Trump görüşmesi ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan planlanan görüşmesi, Trump'ın Arjantin'e geç geleceğini bildirmesi üzerine ertelendi.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:57
Erdoğan-Trump görüşmesi ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arjantin'deki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapması planlanan resmi görüşmeleri ertelediği öğrenildi.

Görüşme, esmi ikili görüşme formatında olmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın G20 Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gayriresmi bir görüşme yapacağını söyledi. Sanders, görüşmenin resmi ikili görüşme formatında yapılmayacağını aktardı.

"Toplantılar iptal edilmedi"

Sanders, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Açık olmak gerekirse, Türkiye ve Güney Kore ile yapılacak toplantılar hala programda ve iptal edilmedi." ifadelerini kullandı.

Trump, Putin görüşmesini iptal etti

Trump, bugün yaptığı açıklama ile Kerç Boğazı'nda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeyi de iptal ettiğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:57
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya
  3. Ukrayna
  4. Güney Kore
  5. Arjantin
  6. Beyaz Saray
  7. Trump
  8. ABD
  9. Putin

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