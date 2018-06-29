Erdoğan: Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin komandolarını ne kadar artırırsa, özel kuvvetlerini ne kadar artırırsa terörle mücadelenin de o kadar olacağını söyledi.29 Haziran 2018 Cuma 14:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Camii’nin açılışında konuştu.
Erdoğan, “Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır” dedi.
Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelelerinin terörle olacağını ifade eden Erdoğan, “Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun” diye konuştu.
Muhammed anlamında Türk askerine Mehmetçik adının verildiğini belirten Erdoğan, “Başka hiçbir ülkenin askerine Mehmetçik denilmez. Sizler Mehmetçikler olarak, kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız. Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu mübarek kılsın” dedi.
Kaynak: TRT Haber
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