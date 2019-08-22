0553 313 94 23

Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: (2)- "(Kıbrıs sorununda) Bir anlaşma durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının bulunması gerekmektedir"- "(Türkiye'nin garantörlüğünün modasının geçtiği iddiaları) Kıbrıslı Türkler, bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yine tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklardır"

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:16
Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "(Kıbrıs sorununda) Bir anlaşma durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının bulunması gerekmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret için başkentte bulunan Tatar ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki garantörlüğünün önemini vurgulayan Tatar, "Bundan sonra da mutlaka ve mutlaka bir anlaşma durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantör ülke olarak yine tek taraflı müdahale hakkının bulunması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Tatar, söz konusu soruna ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin garantörlüğünün modasının geçtiği ve başka garantörlük mekanizmalarının ortaya çıkarılması" iddialarının Kıbrıslı Türklerce asla kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

Başbakan Tatar, şöyle devam etti:

"Halbuki şu anda oynanan oyun, Avrupa Birliği (AB) oyunu içinde herhangi bir anlaşma boyutuyla, (Türkiye'nin) 'garantörlüğünün modasının geçtiği' iddiasıyla ki, maalesef bunu bizim bazı arkadaşlarımız da zaman zaman seslendirmektedir. 'Garantörlüğün modasının geçmesi' dolayısıyla, başka bir garantörlük mekanizmasıyla Kıbrıs Federal Cumhuriyeti'nin güvenliği veya Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması noktasında böyle bir durum ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Kıbrıslı Türkler, bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yine tek taraflı müdahale hakkında ısrarcı olacaklardır."

Türkiye Cumhuriyeti'nde ağırlanmaktan büyük gurur ve şeref duyduklarını dile getiren Tatar, Türkiye'ye her zaman güvendiklerini ve güvenmeye devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, "Bizim temennimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgede hak ettiği noktaya daha da güçlü olarak devam etmesidir." dedi.

- Türkiye'nin desteğine ihtiyaç

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'nin geldiği aşamada bu kararlılığından ve iddialarından dolayı fevkalede memnun olduğuna dikkati çeken Tatar, KKTC'yi güçlendirmek ve halkına daha fazla refah, menfaat ve müreffeh yaşam sunabilmek için çalışacaklarını belirtti.

Tatar, daha üretken ve fazla rekabet eden bir yapının yanı sıra turizm, tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü ve sanayi bölgeleriyle KKTC'nin gayri safi milli hasılasını artırabilmek ve kişi başına milli geliri mevcut seviyeden daha ileriye taşımak için üretken yapının ortaya çıkması gerektiğini de vurguladı.

Türkiye'nin kendilerine verdiği önemli desteklerle bu bahsettiği noktaya ulaşabileceklerine işaret eden Tatar, Ankara'daki davetten çok mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının da şükran ve memnuniyetlerini iletti.

(Bitti)


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:16
  1. Ersin Tatar
  2. kıbrıs sorunu
  3. KKTC
  4. ortak basın toplantısı
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Türkiye'nin garantörlüğünün modasının geçtiği iddiaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel Türk Mezar Taşları Sempozyumu düzenlendi
    1. Ahlat’ta II. Uluslararası Geleneksel..
    2. Salça yapmanın püf noktaları nelerdir?..
    3. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    4. İtalya'daki hükümet krizi
    5. Salça nasıl yapılır? Domates salçası..
    6. Kocaeli'de toprak kayması
    7. "İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi açıldı
    8. Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu..
    9. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    10. 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs..
    11. Muğla Yatağan’da yangın, ziraat..
    12. Kütahya’da ambulans ile iki otomobil..
    13. Okçuluk: Gençler ve Yıldızlar Dünya..
    14. Pentagon'dan Güney Kore-Japonya..
    15. HDP'li Sezai Temelli: İstanbul..
    16. Taze fasulye konservesi nasıl yapılır?..
    17. Erdoğan-Tatar ortak basın toplantısı
    18. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    19. Bitlis’te tarihi eser kaçakçıları..
    20. BM Genel Sekreteri Guterres:..
    21. UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 -..
    22. Cem İlkel, ABD Açık'a elemelerde veda..
    23. Bursa’da şüpheli çanta paniği
    24. Silahlı kavgada kendileri de vurulan 2..
    25. Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain'in..
    26. MEB AÖL ders seçimi ne zaman 2019?
    27. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    28. Kozan’da otomobil ile motosiklet..
    29. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    30. Brazilya Devlet Başkanı'ndan şok..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır mıyız?
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal