Erdoğan talimatı vermişti! Ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde promosyon olarak vatandaşlara bez torba dağıtılacağını açıklamıştı. Talimat doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarında 200 bin bez torba dağıtımı yaptı.12 Ocak 2019 Cumartesi 09:39
Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı.
Erdoğan talimatı verdi, belediye harekete geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Teşkilatı ile yaptığı toplantıda milyonlarca bez torba ve file hazırladıklarını, promosyon olarak dağıtacaklarını söylemesinin ardından Mardin'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardinmasa ekipleri alışveriş merkezinde önceden hazırladıkları bez torba dağıtımını gerçekleştirdi.
200 bin bez çanta dağıtıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mardin'de bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı. "Mardinmasa" ekiplerince 1 Ocak tarihinden itibaren ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
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