0553 313 94 23

Erdoğan talimatı vermişti! Ücretsiz dağıtılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde promosyon olarak vatandaşlara bez torba dağıtılacağını açıklamıştı. Talimat doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarında 200 bin bez torba dağıtımı yaptı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:39
Erdoğan talimatı vermişti! Ücretsiz dağıtılmaya başlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı.

 

Erdoğan talimatı verdi, belediye harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Teşkilatı ile yaptığı toplantıda milyonlarca bez torba ve file hazırladıklarını, promosyon olarak dağıtacaklarını söylemesinin ardından Mardin'de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardinmasa ekipleri alışveriş merkezinde önceden hazırladıkları bez torba dağıtımını gerçekleştirdi.

 

200 bin bez çanta dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi "Mardinmasa" ekiplerince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Mardin'de bir alışveriş merkezinde ve kentin farklı noktalarda 200 bin bez torba dağıtımı başladı. "Mardinmasa" ekiplerince 1 Ocak tarihinden itibaren ücretli olan tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği bez alışveriş çantasına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:39
  1. Mardin
  2. bez torba
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Mardin Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat mısın, şemsiyeci mi Bahri abi!
    1. Avukat mısın, şemsiyeci mi Bahri abi!
    2. Köprü geçiş ihlallerinde iade süreci..
    3. Taşınmada lider oldular
    4. Bünyamin Çiftçi kimdir
    5. Emekliler derneği yöneticilerine..
    6. Fuat Oktay'dan Latin Amerika çağrısı!
    7. TCMB Yükselme ve Unvan Değişikliği..
    8. TOKİ’den iki ayda 3 bin ucuz konut daha
    9. Muzaffer Bıyık kimdir
    10. İzin verildi! O illerde petrol aranacak
    11. Potada derbi heyecanı
    12. Patronlar bu konferansta buluşuyor
    13. AK Parti Darıca belediye başkan adayı..
    14. Emlak Konut’un 4 projesindeki 30 daire..
    15. Terör örgütü PKK'nın finans..
    16. Zinnur Büyükgöz kimdir hangi..
    17. Gurbetçiye anahtar teslim ev!..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan iş..
    19. BMC’nin stratejik üssünün temeli yarın..
    20. AK Parti Gebze belediye başkan adayı..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm