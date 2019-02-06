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Erdoğan talimatı vermişti! 5 ilde düğmeye basıldı, bundan sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Ticaret Bakanlığı tarafından 5 ilde bulunan sebze hallerinde denetimler başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:26
Erdoğan talimatı vermişti! 5 ilde düğmeye basıldı, bundan sonra...

Ticaret Bakanlığı, 5 ilde hallere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.

Bakanlık başta  marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığı girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir çok ilde denetimlerine etkin bir şekilde devam ederken, bu kapsamda Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya’daki hallere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Müfettişleri ile İl Ticaret Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyve ürün fiyatları mercek altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili idari işlemler başlatılıyor.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:26
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Ticaret Bakanlığı
  7. Sebze halleri
  8. fiyat denetimi
  9. sebze meyve fiyatları

YORUM YAZ

  • harunharun18 dk önce
    Millet birşey alamaz oldu 16 yıllık yanlış politikalar, bir günde düzelmez maalesef, yaktınız bizi.
  • osamanosaman18 dk önce
    ozamn neden sosyalizime gecmıyoz kominizmnin anlamını bilmiyenler vardır anltıyım kominiz eşitlik demk devlete çalışıpdevletde halkın her ihtiyacını karsılamasıdır
  • uyan tcuyan tc25 dk önce
    hatice değil neticesi yine soğan fiatları et fiatları gibi olacaksa hiç denetlemeyin. göz boyamaktan öteye gitmiyor uygulamalarınız. netice sıfır. vede çok geç kaldınız.
  • BURSA LIBURSA LI28 dk önce
    Her yerde denetim OLSUN sürekli zabıta emniyetjandarma sürekli olsun sıkıntısı olan zaten kaçarkim olursa olsun

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