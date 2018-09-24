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Erdoğan talimatı vermişti… 1083 lira ikramiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 06:51
Erdoğan talimatı vermişti… 1083 lira ikramiye

1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 13 günlük tediye 17 Ağustos'ta ödendi. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 06:51
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