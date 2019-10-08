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Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında tütün kullanımının vergi artışlarına rağmen yükseldiğini belirterek, "Taviz vermeyiz" dedi. Erdoğan, sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi.

08 Ekim 2019 Salı 21:39
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleşen AK Parti kampında, milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Bir milletvekilinin, "Poşetlere ücret uygulaması yanlış anlaşıldı ve vatandaş tepki gösterdi. Sigara yasaklarında da benzer bir sonuç yaşayabiliriz. Yasakların doğru anlatılması gerek, yoksa poşette olduğu gibi aleyhimize döner" demesi üzerine Erdoğan, sigara ile ilgili hiçbir yasaktan geri dönülmeyeceğini belirterek, ilgili bakanlara "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi.

"Pahalı pahalı içersiniz"

Erdoğan elektronik sigaranın yasak olmasına rağmen farklı yollarla yurt dışından getirtildiğini belirterek, bunun ile ilgili denetimlerin artacağını kaydetti. Milliyet'te yer alan habere göre, bir milletvekilinin puro içen partililer olduğunu söyleyerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e bakmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Adana'da içer. Herkesin olduğu yerlerde içmez" diyerek espri yaptı. Puro kullanan milletvekilleri olduğunu bildiğini söyleyen Erdoğan, "Vergileri artırıyoruz, içmeye devam ediyorsunuz. Şimdi yine vergileri üç katına çıkaracağız. Pahalı pahalı içersiniz" dedi.

"EYT gündemimizde yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 21:39
  1. Adana
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. sigara
  4. Berat Albayrak

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