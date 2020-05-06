Erdoğan talimatı verdi, ses bataklıktan geldi

yeniakit.com.tr Eski Türkiye’nin vesayet zihniyetinden kurtulamayan birtakım meslek odaları, temsilcisi oldukları meslek gruplarının sorunlarıyla ilgilenmek yerine siyaset yapmaktan geri durmuyor. Son olarak Ankara Barosu, İslam düşmanlığını gözler önüne sererek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden Din-i Mübin’e olan kinlerini kusmuştu.

Meslek odalarının seçim sistemine neşter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında bu konuyu masaya yatırdı. Ankara Barosu’nun Diyanet’e saldırmasını hatırlatan Erdoğan, “Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı varsa eksiklerini tamamlayıp, en kısa sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız” dedi.

Bataklık medyası harekete geçti

Erdoğan’ın vesayetçi meslek odalarına ilişkin söz konusu açıklaması, eski Türkiye artıklarını rahatsız etti. Hakimiyet kendi ellerinden alınıp milletin eline verilmesi durumunda tarihe karışacaklarını çok iyi bilen vesayet aşığı gerici bir takım medya organları, meslek odalarının seçim sistemine düzenlenme getirilmesini hazmedemedi.

Cumhuriyet ve BirGün paçavraları, Erdoğan’a yönelik edepsiz ifadeler kullanarak odalara sahip çıktı.

“Her gün birilerini hedef alıyor” manşeti adan BirGün, “Bütün ülke salgınla boğuşurken Saray bu kez de baro ve meslek örgütlerini hedef aldı.” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet ise, “O taslak raftan iniyor” manşetini atarak, “Demokrasinin son kırıntıları da yok ediliyor. Erdoğan, barolar ve tabip odaları için AKP'ye talimat verdi” diye yazdı.