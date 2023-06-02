Erdoğan talimat verdi! Meclis tatile girmeden bunları kanunlaştırın… Müjdeler yolda
Seçimleri millet iradesiyle büyük bir farkla kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, verilen vaatlerin Meclis tatile girmeden önce kanunlaşması talimatını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Genel Merkezde bir araya geldiği yeni grup yönetimine, seçimlerden önce verilen vaatlerle ilgili kanunların Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz’a kadar çıkarılması talimatını verdi.
SEÇİM SÜRECİNDE VERİLEN VAATLER İÇİN TALİMAT
Vaatler arasında, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi imkanı, genç girişimcilere ücretsiz arazi ve 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli faizsiz kredi desteği, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için sigorta sistemi, annelere isteğe bağlı sigorta ve ev kadınlarına daha az prim ödeyerek erken emekli olma imkânı sunulması da bulunuyor.
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