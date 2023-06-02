  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu fotoğraf terör sevici Selahattin Demirtaş'a çok dokundu!

Sözleşmeli personel alımına yönelik açıklama! Bakan duyurdu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mahmud Efendi Hazretleri için hatim çağrısı!

Mehmet Barlas hayatını kaybetti

166 yıl önce 21 ton altınla batmıştı! Dev gemiden çıkanlar şoke etti

Altında yükseliş sürüyor! Yatırımcının risk iştahı arttı: ABD borsaları ve altın fiyatlarında son durum! Bugün de rekor kırdı

1940'tan beri kaç cinsel istismar şikayeti aldılar? İspanya Katolik Kilisesi açıkladı

Rus Havayolu şirketine bağlı dev şirketten Türkiye kararı! Yabancı yatırımcılar açık açık Türkiye'yi seçtiler

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD Başkanı Biden yere kapaklandı

ABD Büyükelçiliğinden skandal hareket
Gündem Erdoğan talimat verdi! Meclis tatile girmeden bunları kanunlaştırın… Müjdeler yolda
Gündem

Erdoğan talimat verdi! Meclis tatile girmeden bunları kanunlaştırın… Müjdeler yolda

Yeniakit Publisher
2023-06-02 08:03:00 - 2023-06-02 08:33:12
Erdoğan talimat verdi! Meclis tatile girmeden bunları kanunlaştırın… Müjdeler yolda

Seçimleri millet iradesiyle büyük bir farkla kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, verilen vaatlerin Meclis tatile girmeden önce kanunlaşması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Genel Merkezde bir araya geldiği yeni grup yönetimine, seçimlerden önce verilen vaatlerle ilgili kanunların Meclis’in tatile gireceği 15 Temmuz’a kadar çıkarılması talimatını verdi.

SEÇİM SÜRECİNDE VERİLEN VAATLER İÇİN TALİMAT

Vaatler arasında, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi imkanı, genç girişimcilere ücretsiz arazi ve 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli faizsiz kredi desteği, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ev kadınları için sigorta sistemi, annelere isteğe bağlı sigorta ve ev kadınlarına daha az prim ödeyerek erken emekli olma imkânı sunulması da bulunuyor.

Faizsiz kredi ve vatandaşlık maaşı müjdesi! 7'den 70'e milyonlar yararlanacak
Faizsiz kredi ve vatandaşlık maaşı müjdesi! 7'den 70'e milyonlar yararlanacak

Ekonomi

Faizsiz kredi ve vatandaşlık maaşı müjdesi! 7'den 70'e milyonlar yararlanacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye petrol ve doğalgaz müjdeleri sonrasında! Doğal gaz ithalatı yüzde 26,6 azaldı: Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi
Türkiye petrol ve doğalgaz müjdeleri sonrasında! Doğal gaz ithalatı yüzde 26,6 azaldı: Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi

Ekonomi

Türkiye petrol ve doğalgaz müjdeleri sonrasında! Doğal gaz ithalatı yüzde 26,6 azaldı: Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi

Bölgeden doğalgaz fışkırıyor! Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi kapıda, o ilde harekete geçildi
Bölgeden doğalgaz fışkırıyor! Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi kapıda, o ilde harekete geçildi

Ekonomi

Bölgeden doğalgaz fışkırıyor! Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi kapıda, o ilde harekete geçildi

Emekli olamayanlara devletten müjde! Prim şartı yok
Emekli olamayanlara devletten müjde! Prim şartı yok

Ekonomi

Emekli olamayanlara devletten müjde! Prim şartı yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23