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Siyaset Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu
Siyaset

Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-07 13:31:00 - 2024-04-07 13:44:39
Erdoğan talimat verdi! İşte atılacak adımlar Ak Parti’nin yol haritası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçlarının ardından AK Parti'ye yeni bir millet odaklı vizyon çizdi. Gelecek yerel seçimler için şimdiden çalışmaların başlatılması talimatını veren Erdoğan, milletin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını belirterek, "Ekonomiye yöneleceğiz ve mağduriyetleri gidermek için çalışmalarımız olacak" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte yeni dönemin de köşe taşları döşenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Zaman kaybetmeden AK Parti’nin yetkili kurumları ve kurmaylarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime ilişkin önemli tespitlerde bulundu, AK Parti ve hükümetin yeni dönemde atacağı adımları belirledi.

Ekonomi bazlı yeni yol haritası çizildi

Bir kez daha millet odaklı yapılan çalışmada, ekonomi bazlı yeni yol haritası çizildi.

Önümüzdeki yerel seçimlere kadar 4 yıllık bir süreç olduğu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız.” diyerek net bir mesaj verdi.
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"Kendimizi hesaba çekeceğiz"

Böylelikle önümüzdeki süreçte neler yapılması gerektiğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü. Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. Bunda da bir hayır vardır diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz."

Seçime katılımın düşük olmasının nedeni araştırılacak

Sabah'ın haberine göre; Erdoğan, bu yerel seçimlerde katılımın az olmasına da dikkat çekerek talimat verdi. Böylelikle ekipler, analizler yaparak direkt vatandaşın görüşünü ortaya koyacak.

Küskün seçmen dinlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin talimatında, “Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilendiğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız.” vurgusu yaptı.

Emekliler için ayrı bir çalışma

Emekliler ve dar gelirli vatandaşlar için de ayrı bir çalışma yürütüleceğini belirten Erdoğan, “Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gereksi adımlar zaman içinde atılacak.” İfadeleriyle yeni döneme emin adımlarla hazırlanacaklarının mesajını verdi.

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