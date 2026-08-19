Gözde plajda büyük skandal: Kokunun kaynağını görünce inanamadı!

LAĞIM SUYU KARIŞMIŞ DENİZE GİRMENİN RİSKLERİ Lağım suyu karışmış kirli deniz suyunun çok az miktarda dahi yutulması, dışkı kaynaklı bakterilerin sindirim sistemine ulaşmasına neden olur. Kanalizasyon sularında yoğun olarak bulunan ve insandan insana dışkı-oral yolla bulaşan virüsler, deniz suyunda uzun süre canlı kalabilir. Özellikle dışkı yoluyla bulaşan bakteri, virüs ve parazitlerin suya karışması sonucu hepatit A, gastroenterit, kolera gibi sindirim sistemi hastalıkları ortaya çıkabilir. Bunun yanında, salmonella ve shigella gibi bakteriler bağırsak enfeksiyonlarına, leptospira bakterisi ise ciltteki kesiklerden vücuda girerek ateşli ve böbrekleri etkileyebilen leptospiroz hastalığına yol açabilir. Ayrıca norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler şiddetli ishal ve kusma ile seyreden viral enfeksiyonlara neden olabilir. Adenovirüs gibi bazı virüsler ise göz enfeksiyonları, boğaz ağrısı ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Kirli suya maruz kalan kişilerde kulak ve cilt enfeksiyonları da sıkça görülebilir. Tüm bu durumlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır seyredebilir./ kaynak: internethaber