Gözde plajda büyük skandal: Kokunun kaynağını görünce inanamadı!
Antalya'nın gözde tatil beldesi Kaş'ta sabah saatlerinde denize girenler yoğun dışkı kokusuyla şok geçirdi. Kokuyu takip eden yüzücülerden biri denizin içinde lağım borusu buldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın gözde tatil beldesi Kaş'ta sabah saatlerinde denize girenler yoğun dışkı kokusuyla şok geçirdi. Kokuyu takip eden yüzücülerden biri denizin içinde lağım borusu buldu.
KAŞ Türkiye'nin en güzel plajlarına sahip olan gözde tatil beldelerinden biri. Çukurbağ yarım adası ise Kaş'ın en gözde plajlarına ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede denize girmeye gidenler bu sabah deniz yüzeyinde dışkı artıkları ve kokusu ile karşılaştılar. Erken saatte yüzmeye giden bir kişi kokunun kaynağını araştırınca şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Lağım borularından birinin patladığını tespit eden kişi dışkı atıklarının doğrudan denize karıştığını görüntüledi.
BELEDİYE: Elektrik kesintisinden oldu Çukurbağ yarım adasındaki gözde plajları etkileyen lağım krizini belgeleyen kişi durumu Sahil Güvenliğe ve belediyeye bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, durumu ASAT yetkililerine bildirdiklerini ve soruna müdahale edildiğini belirtti.
DIŞKI KARIŞAN DENİZE GİRDİLER Lağım krizinin Kaş Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan atıksu arıtma tesisine ait boru hattında elektrik kesintisinden kaynaklı arıza olduğu belirlendi. Arıza giderilse de lağımın saatlerce aktığı deniz ve plajlardakiler uyarılmadığı için bir çok tatilci durumdan habersiz denize girdi.
EN GÖZDE PLAJLAR BURADA Arıtmanın bulunduğu Çukurbağ Yarımadasının doğu kesiminde çok sayıda plaj bulunuyor. Belediyeye ait olan ve büyük ilgi gören İnceboğaz halk plajı ile kadınlar plajı bu kesimde bulunuyor. Bunun dışında tatilcilerin uğrak yeri olan Hidayetin Koyu ise arıtma tesisi hemen yanındaki koyda yer alıyor.
TEKNE VE YATLAR PİSLİK ATIYOR Kaş'ta sıklıkla teknelerden atılan atıklar da kriz yaratıyor. Tatilciler ve yöre halkı bir çok kez böyle bir sahneye tanık olup yetkili birimlere ihbarda bulunsa da sorun çözülmüş değil. Denizlerdeki denetim yetersizliği sebebiyle bölgedeki tekneler ve yatlar çöp ve dışkı atıkları ile eşsiz plajları kirletiyor.
LAĞIM SUYU KARIŞMIŞ DENİZE GİRMENİN RİSKLERİ Lağım suyu karışmış kirli deniz suyunun çok az miktarda dahi yutulması, dışkı kaynaklı bakterilerin sindirim sistemine ulaşmasına neden olur. Kanalizasyon sularında yoğun olarak bulunan ve insandan insana dışkı-oral yolla bulaşan virüsler, deniz suyunda uzun süre canlı kalabilir. Özellikle dışkı yoluyla bulaşan bakteri, virüs ve parazitlerin suya karışması sonucu hepatit A, gastroenterit, kolera gibi sindirim sistemi hastalıkları ortaya çıkabilir. Bunun yanında, salmonella ve shigella gibi bakteriler bağırsak enfeksiyonlarına, leptospira bakterisi ise ciltteki kesiklerden vücuda girerek ateşli ve böbrekleri etkileyebilen leptospiroz hastalığına yol açabilir. Ayrıca norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler şiddetli ishal ve kusma ile seyreden viral enfeksiyonlara neden olabilir. Adenovirüs gibi bazı virüsler ise göz enfeksiyonları, boğaz ağrısı ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Kirli suya maruz kalan kişilerde kulak ve cilt enfeksiyonları da sıkça görülebilir. Tüm bu durumlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha ağır seyredebilir./ kaynak: internethaber
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