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Gündem Erdoğan sürprizi: Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü!
Gündem

Erdoğan sürprizi: Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü!

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görülmüştü. Gizemli monolitin sırrı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nda açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 21:26:00 - 2021-02-09 21:27:12
Erdoğan sürprizi: Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü!

Şanlıurfa'da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili merakla beklenen cevap ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Programı'da gizemli monolitle ilgili merakları giderdi. Erdoğan tarihi açıklamasında, "Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı, bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki: Gökyüzüne bak, ayı gör." dedi.

Türkiye onu konuşmuştu

Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş üzerinde Göktürk alfabesiyle, "Gök yüzüne bak ayı gör" yazılı metal blok çok konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı'nda önemli açıklamalar! 10 hedefi açıkladı
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