Erdoğan sözleri olay olmuştu! Kılıçdaroğlu çabuk kıvırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı sorusuna verdiği "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasına itirazımız olmaz" şeklindeki cevaptan çabuk kıvırdı.

Konuyla ilgili Fikret Bila'ya yeni bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, milletin aklıyla ederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia etti.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıvırdığı o açıklaması:

"Elbette Anayasanın hükmü açık. Eğer seçim normal zamanında yapılırsa Erdoğan üçüncü kez aday olamaz. Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır. Yoksa zamanında seçim yapılırsa aday olmasına Anayasa engeldir. Bunu bildiği için Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın adaylığı için 'Yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayreti gösteririz' dedi. O da zamanında bir seçimde üçüncü kez aday olamayacağını biliyor, onun için böyle konuşuyor."