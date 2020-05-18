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Erdoğan: "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir."

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:17:20 -
Erdoğan: "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir."
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