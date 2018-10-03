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Erdoğan şifreyi verdi: Aynısını yerelde de yapabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerinde parti dışından isimleri de aday gösterebileceğini belirtti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:53
Erdoğan şifreyi verdi: Aynısını yerelde de yapabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü AK Parti Grup Toplantısı’ndaki konuşmasından yola çıkan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Bakanlar Kurulu’nun AK Parti kadroları dışından seçilmesini hatırlatarak yerel seçimlerde de aynı yöntemin izlenebileceğini yazdı.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

"Dün AK Parti yeni dönemin ilk grup toplantısını yaptı. Yani, başkanlık sisteminin ilk toplantısıydı. Erdoğan, AK Parti grubunda yerel seçimlere ilişkin ilk kez bu kadar net bir şekilde kriterleri ortaya koydu. Bakanların ve milletvekillerinin gözlerinin içine baka baka, “Kimse ‘Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur’ diye bize aday teklifiyle gelmesin. Halkına tepeden bakan, gurur ve kibir abidesi adamları bize getirmeyin. Yerel seçimlerde aday belirlerken ehliyet ve liyakat en büyük kriterimiz olacak” dedi.

Ancak dikkatinizi çekmiştir, “Birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti’nin kapıları herkese açık” ifadesini ilk kez kullandı. Buraya bir mim koyun. Nasıl ki Erdoğan Bakanlar Kurulu’nu siyasetten değil, AK Parti kadroları dışından seçti; belediye başkan adaylarını da belirlerken elini geniş tutmak istiyor. Ehliyet ve liyakatına inandığı, AK Partili olmayan, ancak şehirde karşılığı olup şehre hizmet edeceğine inandığı isimleri aday gösterebilir. Bakanlar Kurulu’nda olduğu gibi tamamı bu tür isimlerden olacak demiyorum. AK Parti şu ana kadar belediye başkan adaylarını belirlemek için 4 ayrı anket düzenledi. Mevcut belediye başkanları arasında çok başarılı isimler var. Elbette ki onlar da değerlendirilecek."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 09:53
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdulkadir Selvi
  3. Abdulkadir selvi yazıları
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