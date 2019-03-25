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Erdoğan sevgisini ahşaba işleyen kunduracı, Başkan'a hediye edecek

Adıyaman'da yaşayan ve kunduracılıkla uğraşan bir kişi, ahşaptan yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi ile ahşaba işlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:45
Erdoğan sevgisini ahşaba işleyen kunduracı, Başkan'a hediye edecek

Adıyaman’da ayakkabı tamirciliği yapan Zeynel Kocakaya, ahşaptan yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi ile ahşaba işlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Köprüyü 25 günde yaptı

Adıyaman merkezde 17 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Zeynel Kocakaya, marangozlardan aldığı tahta parçalarına şekil vererek yaklaşık 25 günde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketini yaptı. Kocakaya, kimseden herhangi bir yardım almadan testere, matkap, yapıştırıcı gibi elde olan aletlerle köprü maketini tamamlamayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adıyaman’da miting yapacağını duyan ayakkabı tamircisi Kocakaya, yine elindeki imkanlarla ahşap üzerine Erdoğan’ın resmini çizdi. Yaklaşık 1 hafta içerisinde resmi çizen Kocakaya, miting gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü maketi ile tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

"Cumhurbaşkanı evimizin reisidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen ayakkabı tamircisi Zeynel Kocakaya, “Bunu ben özellikle Cumhurbaşkanım için yaptım. Onun büyük bir hayranıyım, onu çok seviyorum, vatanına ve milletine bağlı olduğu için. Bizim gözümüzde bir numaradır daima. Yarın cumhurbaşkanımız buraya geldiği zaman ona hediye etmek istiyorum. Cumhurbaşkanını çok sevdiğim için 25 gündür bununla uğraşıyorum. Bunu da ona ulaştırmak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim. Bu fotoğrafı da yine Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğim için yaptım. Cumhurbaşkanı bizim evimizin reisidir. Her bir köşesinde Reis'in fotoğrafları vardır. Onu beğeniyoruz seviyoruz, başımızın tacıdır her zaman. Oyumuz onundur, ne olursa olsun bizler onun arkasındayız, ne derse desin istediği her şeyi yaparız. Her zaman onun emrindeyiz, bunu da ona takdim etmek istiyorum. Yarın gelişinde bana yardımcı olsunlar onlardan onu bekliyorum. Görenler çok beğeniyor, benim bir ayakkabıcı olup da bunu yapmama İnanmıyorlar gerçekten. Yani onlar da hayret içerisinde kalıyor, ben de sevdiğim için yapıyorum yani” dedi.

"Gelip bakıyorlar"

Zeynel Kocakaya’nın ağabeyi Abuzer Kocakaya ise “Bu Şehitler köprüsüne güzel bir emek harcamış. Severek yapmış, emeğine sağlık, ellerine sağlık. Evet sevdiği için böyle yapmış. Gelen, geçen herkes de merakla bakıyor. Güzel olmuş, eline sağlık. Merak ediyorlar gelip bakıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:45
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  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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