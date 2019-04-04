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Erdoğan, seçim değerlendirme toplantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

04 Nisan 2019 Perşembe 06:23
Erdoğan, seçim değerlendirme toplantısı yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geldi.

Erdoğan’ın ardından, Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve parti yöneticileri de buraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileriyle seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi.

Toplantının ardından Erdoğan, Yıldırım, bakanlar ve parti yöneticileri ofisten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 06:48
  1. İstanbul
  2. seçim
  3. Erdoğan
  4. toplantı
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • MamudoMamudo2 dk önce
    Çok kritik kararlar alındı Sakarya'nın Hendek ve Karasu ilçeleri İstanbul'a bağlanıp sayım bir daha yapılacak ozaman Binali öne geçiyor ve başkan oluyor heyyyyyyy yaşasın
  • Ahmet TanerAhmet Taner28 dk önce
    Vatadaşa gel pisi pisi yapmaya, oy verin sonra size kıyak çekerim vs demeye, oy veren kesimi aşağılamaya, erkekleri beş paralık etmeye, dostlarını yanından kovmaya devam edersen, bu kafayla bu sefer gerçekten muhtar bile seçilemiyeceksin. Denemesi bedava, hodri meydan.
  • AliAli50 dk önce
    az bile sürmüş, bu sonuca 24 saat toplantı yetmez

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