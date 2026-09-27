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Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Atina ve Tel Aviv ilişkilerine dikkati çeken Yunan basını, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğunu bildirdi. Netanyahu ile yakın ilişki kurmanın gereksiz olduğu dile getirilen haberde, Yunanistan ve İsrail işbirliğinin, sanılanın aksine Tel Aviv'in siyasi, ekonomik ve askeri planlarına hizmet eder hale geldiği ifade edildi. İki ülke arasında stratejik iş birliğinden bahsedilmesinin abartılı olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında olduğu gibi Atina ile Tel Aviv arasında bir savunma anlaşmasının bulunmadığı var olan yakınlaşmanın ise ancak İsrail'e hizmet ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca, Mekke İttifakı'nda olduğu gibi kararlı ve stratejik adımlar atılması gerektiğine vurgu yapıldı.

#1
Foto - Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Yunanistan merkezli Militaire internet sitesinde yer alan haberde, Atina ve Tel Aviv ilişkilerine dikkat çekildi. Haberde, sanılanın aksine iki ülke arasındaki ilişkinin Yunanistan'dan çok İsrail'e hizmet ettiği ifade edilirken, Türkiye'nin bölgesel savunma hamlelerine vurgu yapıldı.

#2
Foto - Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Haberde, Miçotakis'in uluslararası alanda izole edilmiş Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider ve bu konuda dünyadaki sayılı liderden biri olduğu ifade edilirken, iki ismin son görüşmenin 24 Eylül Perşembe günü New York'ta BM Genel Kurulu oturumları sırasında gerçekleştiği hatırlatıldı.

#3
Foto - Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Haberde, Netanyahu ve Miçotakis arasında Kalamata Eğitim Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 300 milyon Euro olarak öngörülen bütçesinden 2 milyar euroya çıktığı dönemden bu yana kişisel bir ilişkisi bulunduğu dile getirilirken, düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ikili temasların sadece İsrail'e hizmet ettiği vurgulandı.

#4
Foto - Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail üçlüsünün, İsrail'in siyasi, ekonomik ve askeri planlarına hizmet eden bir yapıya dönüştüğü ifade edilirken, stratejik iş birliğinden bahsedilmesinin ise abartılı olacağı vurgulandı. Haberde Yunanistan, Güney Kıbrıs-İsrail işbirliğinin, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında olduğu gibi stratejik bir işbirliği olmadığı, Atina ile Tel Aviv arasında bir savunma anlaşmasının bulunmadığı belirtildi.

#5
Foto - Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Netanyahu'nun BM kürsüsünde Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarına da yer verilen haberde, İsrail'in Yunanistan'a destek vermesinin ve Atina'nın bunu özellikle ülkenin iç siyasetinde dile getirmesinin gerekli olup olmadığı sorgulandı.

#6
Foto - Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Haberde, bu durumun ülkeye zarar verdiği aktarılırken, dünyada soykırımla suçlanan İsrail'in Türkiye'yi Yunanistan üzerinden kınamasının saçmalık olduğu ifade edildi.

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