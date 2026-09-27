Yunanistan, o skandal sonrası ayağa kalktı: Türkiye ne yapıyor, biz ne yapıyoruz?

Atina ve Tel Aviv ilişkilerine dikkati çeken Yunan basını, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğunu bildirdi. Netanyahu ile yakın ilişki kurmanın gereksiz olduğu dile getirilen haberde, Yunanistan ve İsrail işbirliğinin, sanılanın aksine Tel Aviv'in siyasi, ekonomik ve askeri planlarına hizmet eder hale geldiği ifade edildi. İki ülke arasında stratejik iş birliğinden bahsedilmesinin abartılı olduğunun altı çizilen haberde, Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasında olduğu gibi Atina ile Tel Aviv arasında bir savunma anlaşmasının bulunmadığı var olan yakınlaşmanın ise ancak İsrail'e hizmet ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca, Mekke İttifakı'nda olduğu gibi kararlı ve stratejik adımlar atılması gerektiğine vurgu yapıldı.