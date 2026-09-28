Yunanistan ABD’nin oyuncağı oldu
ABD’nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan çarpıcı iddia Yunanistan’ı karıştırdı. The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre Guilfoyle, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ile tartışırken Romanya’daki siyasi gelişmeleri örnek göstererek, “Bunu istediğimiz her ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz” dedi. Papastavrou’nun ise ABD’li Büyükelçiye, halk tarafından seçilmiş Yunanistan hükümetini değiştiremeyecekleri karşılığını verdiği aktarıldı. Guilfoyle’nin avukatı ise WSJ’de anlatılan diyaloğa itiraz etti.