Yunanistan ABD’nin oyuncağı oldu

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkında ortaya atılan iddia Yunanistan siyasetinde büyük tartışmaya neden oldu. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal, mart ayında Atina'da Yunan ve ABD'li yetkililerin katıldığı bir akşam yemeğinde yaşandığı belirtilen dikkat çekici bir diyaloğu gündeme taşıdı. Gazetenin yemekte bulunan bir kişi ve görüşmeden haberdar edilen diğer kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Büyükelçisi Guilfoyle ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou arasında sert bir tartışma yaşandı.