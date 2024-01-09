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Gündem Erdoğan randevu talebini kabul etmemişti Mehmet Büyükekşi yarın istifa ediyor
Gündem

Erdoğan randevu talebini kabul etmemişti Mehmet Büyükekşi yarın istifa ediyor

Yeniakit Publisher
2024-01-09 14:17:00 -
Erdoğan randevu talebini kabul etmemişti Mehmet Büyükekşi yarın istifa ediyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından sessizliğini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme isteği karşılık bulmamıştı. Mehmet Büyükekşi'nin yarın istifa edeceği öğrenildi.

Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden Mehmet Büyükekşi bu isteğine karşılık bulamadı.

Erdoğan'la görüşemeyen Mehmet Büyükekşi istifa etme süresini uzatıyor. Ayrıca, Mehmet Büyükekşi'nin arkadaşlarını devreye sokarak koltuğunu korumaya çalıştığı belirtildi.

VE SONA GELİNDİ

Ve artık sona gelindi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası istendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mehmet Büyükekşi yüksek ihtimalle yarın istifasını verecek.

Mehmet Büyükekşi'nin istifasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u suçlayan ifadeler kullanacağı belirtildi.

TELEFONUNDAKİ BYLOCK'U İLK KEZ ODATV GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Mehmet Büyükekşi telefonunda FETÖ'nün kullandığı ByLock uygulaması çıktığını ilk kez Odatv gündeme getirmişti. Mehmet Büyükekşi, ByLock ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Benim 2 telefonum var. Bir tanesi özel kalemimde duruyor. Onda bylock yüklüydü. Sıkıntılı bir durum olsa zaten, ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim"

NE OLMUŞTU

Türkiye Süper Ligi'nde yaşanan skandalların ardından Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali iki takımın da ısınmaya Atatürk tişörtleri ve sözleriyle çıkmak istemesi ve Suud yönetiminin bu duruma izin vermemesi nedeniyle oynanamamıştı.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da yaşanan krizin yankılarının ardından, "Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor." açıklamasını yapmıştı.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde son dönemde FIFA Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

Liglerin ertelenmesinin hemen ardından İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek takımını sahadan çekmişti.

Kaynak: Odatv.com

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