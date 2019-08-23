Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirttiği kaydedildi.