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Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili kritik açıklama

Güney Afrika'da düzenlenen zirveye katılan Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin saati belli oldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:04
Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili kritik açıklama

Erdoğan, BRICS Zirvesi için geldiği Güney Afrika’da bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet BaşkanıŞi Cinping ile bir araya gelecek. 

Pretorya Büyükelçiliğinin yeni binasını açan ve ardından da Türk toplumu temsilcileri ile bir araya gelen Erdoğan daha sonra bu akşam 18:30 sularında Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin ana gündemi ise Menbiç süreci, İdlib ve Tel Rıfat’taki gelişmeler olacak. Suriye gündeminin yanı sora iki lider ekonomik ilişkileri de ele alacak.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:04
  1. Putin
  2. Erdoğan

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