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Gündem Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Gündem

Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 02:43:00 -

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan-Putin görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan-Putin görüşmesinde nelerin ele alındığını açıkladı.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cumhurbaşkanımızın sağlığı gayet iyi. 2 günlük bir istirahat doktorların da tavsiyesiyle gerekliydi gayette iyi de oldu. Midesiyle ilgili bir rahatsızlık oldu. Hamdolsun toparladı.

Salı günü rahatsızlandı. Çarşamba, perşembe istirahat etti. Biz 2 gün konferans yoluyla programlarımızı yine gerçekleştirdik. 27'sinde Akkuyu'daki program. Öncesinde bu paylaştığını Putin ile telefon görüşmesi oldu. Dün de Adana'ya bir bağlantı yaptık. Adana'daki köprünün açılışıyla ilgili.

Bugün de artık normal mesaiye döndü Cumhurbaşkanımız. Heralde herkes gördü bugün hem TEKNOFEST'te hem İzmir'de, maşallah gayet formunda. Eski enerjisiyle birlikte tekrar sahalarda.
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Tabii Allah kolaylık versin çok yoğun çalışıyor. Çok yoğun bir programı var. Çok çalışıyor. Hepimizden daha fazla çalışıyor. Yanındaki bir mesai arkadaşı olarak söyleyeyim. Yükünü almaya çalışan bir insan olarak söyleyeyim. Hepimizden daha fazla çalışıyor.

Yarın da büyük Ankara mitingi var. Onun hazırlıkları da full devam ediyor. Ayın 7'sinde büyük İstanbul mitingi var.

Sayın Putin ile yapılan görüşme son derece önemliydi. Tahıl sevkiyatı ve Ukrayna savaşı konuşuldu. Akkuyu'yu da konuştuk. İkili ticari ilişkilerin derinleşmesi için kapsamlı bir görüşme yapıldı.

Eskiden iktidar formülü olarak 1 parti+ordu=iktidar olarak bakılırdı.

Nükleer savaş riski artıyor."

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