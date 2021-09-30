  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti

Fransa'da Türk korkusu! 'Gizlice girebilirler' diyerek kırmızı alarm verdiler

Erdoğan'la Putin arasındaki diyalog gündem oldu! 'Seninki çok düşük ya'

TEKNOFEST’te dikkatleri üzerine çekmişti: İhracat rekoru bekleniyor

Erdoğan-Trump görüşmesindeki detay yıllar sonra ortaya çıktı! Türk heyeti Trump’ı kaale bile almamış

Sağlık Bakanlığı’ndan aşı iddialarına cevap

Mehmet Ali Kayacı’ya yağ çeken çekene! Aferin sana din karşıtı kim var ise seni alkışlıyor!

Onlardan vergi kalkıyor! Artık ödemeyecekler

Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz

Fatih'te kiralık ev kararı! Binlerce kişi ilçeyi terk etti
Gündem Erdoğan, Putin görüşmesinde o ismi işaret etti: Beni ciddi manada rahatsız ediyor
Gündem

Erdoğan, Putin görüşmesinde o ismi işaret etti: Beni ciddi manada rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde terörle mücadele konusunu da konuştu. Putin'e PKK/YPG'nin Moskova'da ağılanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan, ABD'li bir ismi de ön plana çıkardı. Erdoğan, "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:53:00 -
Erdoğan, Putin görüşmesinde o ismi işaret etti: Beni ciddi manada rahatsız ediyor

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 saatlik bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Görüşmede ön plana çıkan konulardan birinin terörle mücadele olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/YPG terör örgütünün ABD'de Beyaz Saray'da olduğu gibi Moskova'da da iyi karşılanmasından duyduğu rahatsızlığı Rusya lideri Putin'e de aktardığını ifade etti.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi;"Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK/YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt ABD'de de Beyaz Saray'da ağırlandı. Burada da bunlara ilgi, maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor.Terörle mücadele konusuyla ilgili dayanışmamızı daha da artırmamız gerekir" dedik. Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç ve Tel Rıfat'ta varlığının sonlandırılmasıyla ilgili, daha önce varılan mutabakatların gereği yapılmalıdır.

"Tabi benim bu ifadem birilerini ciddi manada rahatsız edecektir"

McGurk, teröre destek veren bir isimdir. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabi benim bu ifadem birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Bunu da biliyoruz. Ama terör örgütleri ile el ele, kol kola oralarda dolaşan adamdır bu.

"Beni ciddi manada rahatsız etmektedir"

Benim teröristlerle mücadele verdiğim bir bölgede bunun onlarla kol kola dolaşması beni ciddi manada rahatsız etmektedir. Şu anda da onun bu terör örgütleriyle iç içe olması, beraber olması, konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay