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Erdoğan: PKK'nın en büyük gelir kapısı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu.

20 Nisan 2018 Cuma 21:12
Erdoğan: PKK'nın en büyük gelir kapısı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

GENÇLERİMİZ NE KADAR ZİNDE OLURSA GELECEĞİZ O KADAR AYDINLIK OLUR

"Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır."

PKK GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EN BÜYÜK GELİR KAPISI UYUŞTURUCU TİCARETİDİR

Erdoğan: "Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir."​

Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:12
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