Erdoğan: PKK'nın en büyük gelir kapısı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu.20 Nisan 2018 Cuma 21:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
GENÇLERİMİZ NE KADAR ZİNDE OLURSA GELECEĞİZ O KADAR AYDINLIK OLUR
"Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır."
PKK GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EN BÜYÜK GELİR KAPISI UYUŞTURUCU TİCARETİDİR
Erdoğan: "Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir."
Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir.
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