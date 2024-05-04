Erdoğan-Özel görüşmesinde şaşkına çeviren detay! Onun orada ne işi var Allah aşkına

Melih Altınok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde yanında yer alan eski büyükelçi CHP milletvekili Namık Tan’ın niçin “seçildiğini” masaya yatırdı. Sabah gazetesindeki yazısında, “Evet evet, o. Türkiye'nin Karadeniz'de Montrö'yü uygulama kararlılığının altını çizen TSK subaylarına, NATO'ya bağlı olduklarını hatırlatıp ABD'nin Karadeniz'e çıkma hakkını savunan eski Washington büyükelçimiz” hatırlatması yapan Altınok, şunları kaydetti:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Nisan'da yazarımız Yavuz Donat'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp randevu isteyeceğim" demişti.

Özel'in yerel seçimlerin hemen ardından yaptığı çıkış Sabah'ın manşetinden duyuruldu. Zira AK Parti ile CHP arasında genel başkanlar düzeyinde son görüşme 8 yıl önce gerçekleşmişti.

Ardından Özel ile Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonundaki sohbetlerinde ileriki bir tarihte görüşmek için yüz yüze teyitleştiler.

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Nihayet Özel, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Özel ve heyetini kapıda AK Parti Genel Başkanvekillerinden Mustafa Elitaş karşıladı.

Görüşmede Erdoğan'ın solu boştu. Ancak Cumhurbaşkanı'nın sağında oturan ana muhalefet liderinin yanında bir eski büyükelçi vardı. CHP milletvekili Namık Tan.

Evet evet, o. Türkiye'nin Karadeniz'de Montrö'yü uygulama kararlılığının altını çizen TSK subaylarına, NATO'ya bağlı olduklarını hatırlatıp ABD'nin Karadeniz'e çıkma hakkını savunan eski Washington büyükelçimiz.

Peki ilk niteliğindeki bu görüşmede neden kimin elçisi olduğu konusunda sık sık kafaları karıştıran açıklamalar yapan Tan seçildi?

CHP'nin kanalı Halk TV'de zirveden bir gece önce açıklamaları masaya yatırılan CHP Milletvekili Gökhan Günaydın'a bakılırsa, onca çekirdekten partili arasından Tan'ın seçilmesinin nedeni de tam olarak bu anlattıklarımız: Tan'ın büyükelçilik kariyeri!

Tan uluslararası protokolü bildiği için, 10-15 yıl sonra "Ne konuşuldu?" diyen olursa okusun diye nasıl not tutulacağını çok iyi bilirmiş.

İyi de arkadaş görüşmede Özgür Özel var. Sorsanız o da söyler ne konuştuklarını. Söyledi de zaten.

Genel başkanınıza mı güvenmiyorsunuz? Yoksa Özel'e yalnız başına Erdoğan'la baş başa bırakılmayacak lider imajı mı çizmeye çalışıyorsunuz?”